Министры финансов ЕС одобрили выделение Киеву помощи на €5 млрд

Это вторая часть обещанного в мае кредита на €9 млрд. €1 млрд уже направили Киеву, оставшиеся €3 млрд обещали выдать «как можно скорее». Всего, по оценке ЕК, Киева и Всемирного банка, на восстановление Украины уйдет $349 млрд

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министры финансов ЕС договорились дополнительно выделить Украине €5 млрд в качестве макрофинансовой помощи, сообщил в Twitter замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры ЕС готовы <...> предоставить [Украине] €5 млрд в виде кредитов — пакета макрофинансовой помощи [на общую сумму] €9 млрд», — написал он.

О планах выделить Украине дополнительно €5 млрд в виде кредита 7 сентября сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере €5 млрд», — писала она. Однако после выдвижения инициативы ее должны были одобрить Европарламент и Совет стран — членов ЕС.

Выделенные €5 млрд входят в пакет макрофинансовой помощи, который ЕК анонсировала еще в мае. Из обещанных €9 млрд она уже выделила €1 млрд и €5 млрд соответственно, оставшиеся €3 млрд Еврокомиссия обещала направить Киеву «как можно скорее».

Еврокомиссия вместе с Киевом и специалистами Всемирного банка подсчитали, что на восстановление Украины потребуется $349 млрд.

После начала российской военной операции ЕС выделил Украине несколько пакетов помощи. Гуманитарная помощь институтов ЕС на середину июня, по подсчетам Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), превысила $1,3 млрд, финансовая — $11,6 млрд, а военная — $2,1 млрд. При этом дополнительные пакеты выделяли отдельные европейские страны. Фон дер Ляйен 7 сентября оценила общую помощь в €10 млрд.

В конце июля советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украине для полного восстановления после спецоперации потребуется от $30 млрд до $100 млрд ежегодно, из них $20–30 млрд — на поддержку макроэкономики и столько же — на поддержку армии. Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа оценил общую стоимость в $600–800 млрд. Премьер страны Денис Шмыгаль предлагал финансировать восстановление за счет конфискованных российских активов. В Евросоюзе также говорили, что ищут способ их использования для этой цели.

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