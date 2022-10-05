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Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России

Страны ЕС согласовали новые санкции против России по нефти, ИТ и товарам
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС.

Меры будут включать в себя:

  • запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
  • запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг и юридических услуг;
  • расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесины, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т. д.

Материал дополняется

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