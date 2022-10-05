Политика ,
0
Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России
Страны ЕС согласовали новые санкции против России по нефти, ИТ и товарам
Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС.
Меры будут включать в себя:
- запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
- запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг и юридических услуг;
- расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесины, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т. д.
Материал дополняется