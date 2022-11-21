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Суд отказался выпустить из СИЗО директора Собчак и экс-главреда Tatler

Суд оставил под арестом директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского
Ариан Романовский (Кузьмин) и Кирилл Суханов
Ариан Романовский (Кузьмин) и Кирилл Суханов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Экс-главред Tatler Ариан Романовский тоже останется под стражей, сообщили РБК в пресс-службе суда. Суханов и Романовский проходят по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По информации адвокатов Суханова, следствие почти не ведется: за месяц его допросили только один раз. Защита предлагала отпустить его под залог, превышающий сумму ущерба по делу, или перевести под домашний арест (у Суханова нет регистрации в России, но его брат согласился предоставить квартиру). Ведущий Андрей Малахов вступился за директора Собчак, как и еще около 15 бизнесменов и компаний, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По версии следствия, Суханов и Романовский, подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить большой вред правам и законным интересам Чемезова, а также интересам его близких. Чтобы статья не вышла, обвиняемые вымогали у Чемезова 11 млн руб.

Суханова задержали при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова. Директор Собчак заявил, что готов признать вину в получении этой суммы и принести публичные извинения потерпевшему. Вину в вымогательстве 11 млн руб. он не признал.

В ноябре по этому делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева. По данным Baza, он был одним из администраторов телеграм-канала «Тушите свет». По ч. 3 ст. 163 УК фигурантам грозит наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

26 октября в подмосковном доме у Ксении Собчак прошли обыски в связи с делом против Суханова. ТАСС писал, что Собчак тоже планировали задержать, но в ночь на среду она выехала из России в Литву. Позже источник, знакомый с содержанием дела, сообщил РБК, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Эту информацию подтвердил и адвокат журналистки.

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В ноябре она вернулась в Россию и извинилась перед Чемезовым за «своих коллег», сказав, что Романовский, Суханов и Бигаев «искренне сожалеют о произошедшем».

Теги
Ксения Собчак вымогательство Сергей Чемезов Ростех
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