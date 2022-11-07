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По делу о вымогательстве у Чемезова арестовали еще одного журналиста

Тверской суд арестовал журналиста Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Тверской суд до декабря заключил под стражу журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Его арестовали до 24 декабря. «На момент избрания меры пресечения он был в статусе подозреваемого», — пояснили в пресс-службе.

Об этом говорится на сайте суда. Бигаева подозревают по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы).

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он подозревается в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «РИА Новости» также пишет, что речь идет об этом деле. Как передает Baza, Бигаев работал одним из администраторов телеграм-канала «Тушите свет».

Ранее Бигаев также писал для издания Life.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда Москвы, к Бигаеву и в ГУ МВД России по Москве, а также направил запрос представителю «Ростеха».

В конце октября по этой статье были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы «Ростеха» потребовали деньги за отказ от публикации «порочащей» его информации в телеграм-канале «Тушите свет». Сам Суханов говорил о готовности признать вину, однако заявил, что получил от Чемезова 800 тыс. руб.

26 октября обыски прошли у Собчак, сама она выехала в Литву. Как писал ТАСС, обыск был связан с делом Суханова, который указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media». Сама она не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщили источники РБК. Журналистка назвала арест Суханова «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать», и выразила надежду, что «это не так и все действительно недоразумение». Связь с телеграм-каналом «Тушите свет» она отрицает. 7 ноября Собчак вернулась в Россию.

В начале ноября стало известно об обысках по заявлению Чемезова, сообщил журналист Андрей Караулов. Как заявили в госкомпании, Караулов в своей деятельности «вышел далеко за рамки профессиональной этики» и публиковал материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе «Ростеха». О каких конкретно материалах идет речь, в заявлении компании не сказано.

Теги
вымогательство журналист Сергей Чемезов Ростех Ксения Собчак новости
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