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Лукашенко увидел в падении ракеты в Польше попытку спровоцировать Минск

Лукашенко: «договорняк» о падении ракеты в Польше был нужен для провокации Москвы и Минска
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Инцидент с падением ракеты около польского села Пшеводув похож на «договорняк», который был нужен, чтобы спровоцировать Минск и Москву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает «БелТА»

«Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, надо эскалацию», — сказал он.

«Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита [большой] двадцатки (G20. — РБК) вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», — добавил Лукашенко.

При этом стороны, которые договаривались, «немножко не рассчитали», в результате погибли люди, отметил он. «И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела и почему в тот момент стреляли», — заявил президент.

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека, сообщали польские Radio ZET и Radio Lublin.

Российское Минобороны назвало сообщения СМИ о том, что ракета российская, «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». На фото, опубликованные прессой, попали обломки зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинских войск, отмечали в ведомстве.

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Президент Украины Владимир Зеленский сначала назвал ракету российской, но позже сказал, что нельзя быть уверенными на 100% насчет ее принадлежности. «Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда посчитал инцидент случайным и предположил, что в Польше упала «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. Варшава и НАТО начали расследовать инцидент, Украину к расследованию не допустили.

18 ноября газета Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что представители американского руководства связались с европейскими лидерами и украинскими чиновниками и призвали их осторожнее говорить о причинах падения ракеты в Польше до завершения расследования. Причиной, по данным издания, стали расхождения в заявлениях Вашингтона и Киева о случившемся.

В Вашингтоне ранее заявили, что будут считать Москву причастной к случившемуся при любом итоге расследования. В Кремле назвали «первопричиной всего» действия США и НАТО.

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Александр Лукашенко Белоруссия Польша

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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