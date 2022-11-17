Дуда заявил, что Киев может наблюдать, но не расследовать падение ракеты

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Доступ Украины к месту падения ракеты в селе Пшеводув вблизи польско-украинской границы должен быть регламентирован, сейчас украинские специалисты смогут наблюдать за процедурой, но не участвовать в ней. Об этом заявил президент Польша Анджей Дуда, передает Polsatnews.

«Все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами, с действующим законодательством. Если гости из Украины захотят посмотреть на процедуры [по расследованию], можно будет показать им. <...> Но когда речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации — для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров», — сказал Дуда.

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