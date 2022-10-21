Лукашенко заявил о близости Третьей мировой войны «как никогда»
Мир близок к Третьей мировой войне «как никогда», однако она вряд ли начнется, потому что никому не «хочется помереть», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
«Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?» — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
На полигоне Лукашенко представили разработки различных вооружений. «Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт — и он воюет? Не дай бог, мне доложат, что ты тут показухой занимался», — сказал президент главе Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу.
По словам Лукашенко, белорусское вооружения надо продавать тем, кто готов его покупать. При этом, по словам президента, на Украине, где идет спецоперация, он его видеть бы не хотел. «Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди», — заявил он.
Лукашенко неоднократно подчеркивал, что белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине. По его словам, Минск работает только над тем, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии», а также принимает беженцев.
10 октября президент объявил о создании совместной с Россией группировки войск. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что она находится на территории страны и выполняет «сугубо оборонительные задачи».