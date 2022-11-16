Дуда обсудил с главой ЦРУ ситуацию с безопасностью

Президент Польши Анджей Дуда встретился с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, который приехал в Варшаву, сообщает канцелярия главы государства.

«Разговор касался общей ситуации с безопасностью, появился контекст последних событий. Сегодня Польше и США предстоит много работы», — заявил после встречи глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.

Накануне, 15 ноября, на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. После этого Дуда провел срочные переговоры с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским, который возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши. В Минобороны России заявили, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились.

Позднее Дуда заявил, что это была ракета украинской системы ПВО С-300. Об этом же говорили США и НАТО. Затем телеканал CNN узнал, что украинские военные доложили США о работе ПВО вблизи границы с Польшей.