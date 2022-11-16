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CNN узнал о докладе Украины США о попытке сбить ракету у границ Польши

CNN: Киев уведомил Вашингтон о попытке сбить ракету у польской границы
Президент Анджей Дуда ранее не исключил, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена из украинской системы ПВО С-300. Источник CNN сообщил, что Киев уведомил союзников о работе ПВО недалеко от места падения ракеты
Полицейские возле места взрыва в деревне&nbsp;Пшеводув
Полицейские возле места взрыва в деревне Пшеводув (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Украинские военные доложили США и союзникам о попытке перехвата ракеты вблизи границы с Польшей, недалеко от места взрыва в польской деревне Пшеводув. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает CNN. Телеканал передает, что это произошло рядом с местом падения ракеты в Польше, но также отмечает, что непонятно, идет ли речь о той самой ракете ПВО.

Представитель Пентагона в ответ на запрос CNN напомнил о заявлении президента США Джо Байдена: «С точки зрения траектории маловероятно, что она [ракета] была выпущена из России. Но посмотрим».

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. В этот день Россия нанесла ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

Минобороны России опровергло информацию о причастности к инциденту и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. 16 ноября военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Президент Польши Анджей Дуда спустя сутки также заявил, что, скорее всего, это была ракета украинской системы ПВО С-300. Он отметил, что нет свидетельств преднамеренной атаки на территорию Польши, и назвал произошедшее случайностью.

О вероятной непричастности России к инциденту сообщил и президент США Джо Байден, узнал Reuters. По данным источника агентства, лидер США назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

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