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Президент Польши провел срочные переговоры с Байденом

Канцелярия президента Польши: Дуда провел срочные переговоры с президентом США Байденом
Генсек НАТО также провел беседу с президентом Польши. По его словам, союзники ведут тесные консультации по ситуации со взрывами в польском селе. Дуда созовет Совет нацбезопасности 16 ноября
Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС
Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда проводит срочные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщила канцелярия польского президента в Twitter.

Помимо этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с Дудой происшествие. «Я выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей. НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важно, чтобы все факты были установлены», — заявил он.

Дуда планирует созвать Совет национальной безопасности Польши в 12:00 16 ноября.

Как передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, после взрывов в Польше 16 ноября пройдет заседание совета НАТО на уровне постоянных представителей.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша США Джо Байден Анджей Дуда переговоры
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