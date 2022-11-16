Президент Польши поговорил с Зеленским, Сунаком и Шольцем после беседы с Байденом

Дуда переговорил с Зеленским после беседы с Байденом о падении ракет

После срочных переговоров с президентом США Джо Байденом польский лидер Анджей Дуда поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия президента Польши в «Твиттере».

Зеленский уточнил, что они обсудили произошедшее вблизи польско-украинской границы. Там произошел взрыв на зерносушилке, погибли два человека, сообщала пожарная служба Польши, однако причины случившегося пока неизвестны. Польские СМИ писали, что причиной стало падение двух ракет.

«Мы обменялись имеющейся информацией и уточняем все факты», — добавил Зеленский в публикации в «Твиттере».

До беседы с украинским президентом Дуда обсудил ситуацию с Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После разговора с Зеленским президент Польши также провел разговоры с премьер-министром Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил госсекретарь канцелярии польского лидера, глава управления по международным делам Якоб Кумоч.

После сообщений о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной в Польше прошло экстренное заседание комитета нацбезопасности. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер после него заявил о повышении боеготовности нескольких воинских частей.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране прошли экстренные отключения электричества, без света оставались более 10 млн абонентов. Кроме того, приостанавливалась прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» из-за падения напряжения. На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

В США заявили, что пока не могут подтвердить информацию о падении ракет, как и то, что они были российскими. Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям вблизи польско-украинской границы удары не наносились. Сообщения об этом в ведомстве сочли провокацией, нацеленной на эскалацию. По данным польского издания Lublin112, на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

Как передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, после взрывов в Польше 16 ноября пройдет заседание совета НАТО на уровне постоянных представителей. Глава Евросовета Шарль Мишель после разговора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что предложит провести координационное заседание лидеров стран ЕС на саммите G20, который проходит на Бали.