Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Рогов о подготовке ВСУ к наступлению в Запорожье до конца года Политика, 02:54
В Чехии приняли постановление о «террористическом режиме» в России Политика, 02:40
В Кремле заявили, что не обладают информацией о взрыве в Польше Политика, 02:35
МИД Польши вызвал российского посла после взрывов на востоке страны Политика, 02:18
Дуда переговорил с Зеленским после беседы с Байденом о падении ракет Политика, 02:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
Число сгоревших машин при пожаре в центре Стамбула увеличилось до пяти Общество, 01:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Reuters узнал, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября Политика, 01:12
Подоляк заявил об обмене «бойца ЧВК Вагнера» из видео с кувалдой Политика, 01:02
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 01:00
Президент Польши провел срочные переговоры с Байденом Политика, 00:49
Зеленский обвинил Россию в ударе по коллективной безопасности Политика, 00:34
Сколько ФИФА заплатит российским клубам за чемпионат мира в Катаре Спорт, 00:33
В центре Стамбула загорелись несколько автомобилей Общество, 00:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Дуда переговорил с Зеленским после беседы с Байденом о падении ракет

Президент Польши поговорил с Зеленским, Сунаком и Шольцем после беседы с Байденом

После срочных переговоров с президентом США Джо Байденом польский лидер Анджей Дуда поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия президента Польши в «Твиттере».

Зеленский уточнил, что они обсудили произошедшее вблизи польско-украинской границы. Там произошел взрыв на зерносушилке, погибли два человека, сообщала пожарная служба Польши, однако причины случившегося пока неизвестны. Польские СМИ писали, что причиной стало падение двух ракет.

«Мы обменялись имеющейся информацией и уточняем все факты», — добавил Зеленский в публикации в «Твиттере».

До беседы с украинским президентом Дуда обсудил ситуацию с Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После разговора с Зеленским президент Польши также провел разговоры с премьер-министром Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил госсекретарь канцелярии польского лидера, глава управления по международным делам Якоб Кумоч.

После сообщений о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной в Польше прошло экстренное заседание комитета нацбезопасности. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер после него заявил о повышении боеготовности нескольких воинских частей.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране прошли экстренные отключения электричества, без света оставались более 10 млн абонентов. Кроме того, приостанавливалась прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» из-за падения напряжения. На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Мировая рецессия может начаться с Китая. Насколько опасен кризис в КНР
Фото: Shutterstock Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня
Частичная мобилизация в судебных бизнес-спорах: 7 кейсов
Фото: Andrew Burton / Getty Images Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Фото: Yuya Shino / Reuters Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии
Фото: Drew Angerer / Getty Images «Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Фото: David McNew / Getty Images Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет
Фото: Shutterstock «Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит

В США заявили, что пока не могут подтвердить информацию о падении ракет, как и то, что они были российскими. Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям вблизи польско-украинской границы удары не наносились. Сообщения об этом в ведомстве сочли провокацией, нацеленной на эскалацию. По данным польского издания Lublin112, на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

Как передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, после взрывов в Польше 16 ноября пройдет заседание совета НАТО на уровне постоянных представителей. Глава Евросовета Шарль Мишель после разговора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что предложит провести координационное заседание лидеров стран ЕС на саммите G20, который проходит на Бали.

Теги
Анджей Дуда Владимир Зеленский Джо Байден Польша переговоры
Материалы по теме
Reuters узнал, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября
Политика
Президент Польши провел срочные переговоры с Байденом
Политика
Зеленский обвинил Россию в ударе по коллективной безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter