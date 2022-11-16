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Эрдоган поблагодарил коллег за соболезнования в связи с терактом

Лидер Турции поблагодарил лидеров стран за соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mast Irham / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил лидеров других стран за соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хочу выразить благодарность всем странам и международным организациям, которые отреагировали на теракт на улице Истикляль, разделили нашу боль и выразили соболезнования», — сказал Эрдоган.

Выступая на встрече G20 на Бали, президент Турции заявил, что те, кто поддерживают террористов под предлогом борьбы с ИГИЛ (признана террористической в России и запрещена), «также виновны в каждой пролитой капле крови».

«Мы продолжим решительно реализовывать нашу стратегию по устранению террористической угрозы. <...> Что бы они ни делали, кем бы ни прикрывались, террористам не удастся избежать горькой участи, которая их ожидает», — заявил Эрдоган, его цитирует местный новостной интернет-портал Mynet.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу произошел 13 ноября. Погибли шесть человек, более 80 пострадали, в их числе трое россиян. МВД Стамбула сообщило, что теракт совершила гражданка Сирии. На допросе она призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана». Курды отвергли обвинения в причастности к теракту и заверили, что о нападении на гражданских лиц «не может идти и речи».

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Власти ряда стран, в том числе России, направили Турции соболезнования в связи со случившимся. Власти Анкары отказались принимать их от США. По словам главы МВД Сулеймана Сойлу, соболезнования Америки можно расценить, как «будто бы убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Турция обвиняет США в поддержке «Рабочей партии Курдистана», которую турецкие власти считают террористической организацией. Американские военные оказывали поддержку курдским отрядам во время конфликта в Сирии.

В июне Эрдоган объявлял о начале спецоперации против курдских формирований на территории Сирии. Эта операция стала пятой для турецкой армии с 2016 года.

Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган G20
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