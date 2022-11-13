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На главной туристической улице в Стамбуле произошел взрыв

На улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв
Взрыв произошел на улице Истикляль. На ней, в частности, расположено генконсульство России. Есть погибшие и пострадавшие. Правоохранительные органы не исключают, что это теракт

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На улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным издания Yenisafak, пострадали 11 человек.

Улица Истикляль расположена в районе Бейоглу. Она полностью пешеходная и считается одной из самых главных туристических улиц в Стамбуле. В частности, на этой улице расположено российское консульство.

Причина взрыва пока неизвестна. Полиция перекрыла проход на улицу Истикляль.

«На место происшествия были направлены наши службы безопасности, здравоохранения, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб. Погибшие и раненые есть», — сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая (цитата по Haber Global). По данным местных СМИ, известно о четырех жертвах взрыва. Правоохранительные органы не исключают, что это теракт. 

РБК обратился за комментариями в Генеральное консульство РФ в Стамбуле, Посольство России в Турции, РСТ и АТОР

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