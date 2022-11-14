Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за теракта в Стамбуле

Путин выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин принес турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом, который произошел в Стамбуле накануне. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали более 80.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил готовность взаимодействовать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль, популярной среди туристов. Эрдоган назвал случившееся терактом. Человека, который заложил бомбу, задержали. Предположительно, он имеет отношение к «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую власти Турции считают террористической. Вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что бомбу заложила женщина.

Всего власти задержали 46 подозреваемых в причастности к теракту.