Власти Турции связали теракт в Стамбуле с курдами

Власти Турции заявили, что задержаны 46 человек, в том числе тот, кому поручили «физическое устранение» исполнителя теракта. По данным ведомства, причастные ко взрыву собирались бежать в Грецию

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Взрыв на популярной среди туристов улице Истикляль в центре Стамбула совершила гражданка Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, сообщает Sabah со ссылкой на полицию.

По данным ведомства, на допросе женщина призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара считает террористической.

Как пишет газета, власти провели обыски по 21 адресу, по делу о взрыве задержаны 46 человек. «В числе задержанных — террорист, которому было поручено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены», — сообщил глава МВД Сулейман Сойлу (цитата по Anadolu).

Лабораторные исследования выявили, что было использовано взрывчатое вещество тринитротолуол, добавили в министерстве.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу произошел около 16:20 13 ноября. По последним данным, погибли шесть человек, более 80 пострадали, в том числе трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала случившееся как теракт.

Власти ряда стран, в том числе России, направили Турции соболезнования в связи с произошедшим. При этом Анкара отказалась принять их от США. По словам Сойлу, соболезнования Вашингтона можно расценить так, «будто бы убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Турция обвиняет США в укрывательстве проповедника Фетхулаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота в 2016 году. США ранее не раз отказывали Турции в его экстрадиции.