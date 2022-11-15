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«Газпром» сократил экспорт в страны дальнего зарубежья почти вдвое

"Газпром": поставки в страны дальнего зарубежья за 2022 год снизились на 43,4%
«Газпром» GAZP ₽169,07 -0,31% Купить
Фото: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / Global Look Press

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за десять с половиной месяцев уменьшился на 43,4%. Об этом сообщил «Газпром» в своем отчете за период с 1 января по 15 ноября.

В количественных показателях экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд куб. м, что на 71,6 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период 2021 года. «Газпром» отмечает, что поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

В отчете указаны данные Gas Infrastructure Europe. Согласно им, на 13 ноября в подземные хранилища газа Европы закачано 69,7 млрд куб. м газа, что, по мнению «Газпрома», не гарантирует надежного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ, сказано в сообщении.

Суммарно с начала 2022 года «Газпром» добыл 359,7 млрд куб. м газа, что на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем годом ранее.

Россия перестала поставлять газ в Европу по «Северному потоку» сначала из-за выявленных неисправностей оборудования, а затем — из-за взрывов, которые произошли на газопроводе. Разрушения были зафиксированы на трех нитках: обеих нитках «Северного потока-1» и одной — «Северного потока-2". Оператор Nord Stream AG назвал разрушения на трубопроводах беспрецедентными. Из-за этого, а также на фоне введенных в ответ на российскую спецоперацию на Украине санкций (в октябре Брюссель ввел потолок цен на российские сырую нефть и нефтепродукты), в странах ЕС обострился энергетический кризис. По данным МВФ, поставки газа в Европу из России к октябрю снизились на 80% по сравнению с прошлым годом.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что Европа переживет эту зиму, но к следующей у нее почти не останется газа в хранилищах. 

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