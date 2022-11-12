ЕК одобрила выкуп Германией 100% акций бывшей «дочки» «Газпрома»

Речь идет о мерах поддержки со стороны Германии в размере €225,6 млн. Они позволят ФРГ получить 100% акций SEFE (бывшая Gazprom Germania) с целью обеспечения безопасности поставок газа

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ЕК одобрила меры поддержки со стороны Германии в размере €225,6 млн для компании SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) — бывшей «дочке» российского «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, сообщается на сайте ЕК.

«Европейская комиссия утвердила меры помощи Германии в размере €225,6 млн для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится на попечении Германии», — говорится в сообщении.

Таким образом, ФРГ сможет получить 100% акций SEFE с целью обеспечения безопасности поставок газа.

На SEFE приходится 14% поставок газа в Германию, она также поставляет в другие страны ЕС. Кроме того, она владеет и управляет 28% газохранилищ, обслуживающих Германию, и владеет газопроводами в ФРГ и других странах ЕС.

Согласно плану, существующий уставный капитал компании в размере €225,6 млн будет обнулен, что «фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера», пояснили в Еврокомиссии. Затем SEFE выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью. Новым владельцем станет Германия.

В конце марта «Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов. В начале апреля она была передана под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. В середине мая Россия ввела санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома».

Gazprom Germania была переименована в SEFE. В конце августа газета Welt am Sonntag писала, что правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность национализировать бывшую немецкую «дочку» «Газпрома». Она была образована из Veronika Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft и получила схожее с SEFE название — Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). Это было сделано для того, чтобы иметь возможность национализировать SEFE в краткосрочной перспективе, отмечало издание.