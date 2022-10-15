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МВФ оценил потери стран Европы при прекращении поставок газа из России

МВФ: при прекращении поставок газа из России рост ВВП ряда стран Европы сократится на 3%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Перспективы экономик европейских стран ухудшились из-за резкого подорожания газа и повышения издержек предприятий, поставки российского топлива уже сократились на 80% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер на пресс-конференции.

«Рост ВВП в странах с развитой экономикой Европы снизится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году <...>. В странах с формирующейся рыночной экономикой в Европе также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году», — сказал Каммер.

Он добавил, что в «конфликтующих странах» потери роста ВВП будут «очень большими». В этом году украинский ВВП сократится более чем на треть, а российский ВВП в следующем году будет на 10% ниже прежних прогнозов, оценил Каммер. По его словам, инфляция будет снижаться в следующем году, однако пока она остается выше целевых показателей.

«Мы прогнозируем, что в 2023 году общая инфляция составит около 6% в европейских странах с развитой экономикой и 12% в странах с формирующейся рыночной экономикой», — добавил он.

Материал дополняется.

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МВФ поставки газа российский газ ВВП сокращение ВВП
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