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Глава «Газпрома» предупредил о замерзших городах в Европе зимой

Миллер: во время аномально холодной погоды в Европе зимой могут замерзнуть целые города
Алексей Миллер допустил, что Европа переживет эту зиму, но к следующей у нее почти не останется газа в хранилищах, энергетический кризис пришел «не на короткий период»
«Газпром» GAZP ₽162,36 -0,33% Купить
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press

Во время пика холодов этой зимой могут замерзнуть целые города Европы, заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он пояснил, что зима может быть относительно теплой, но если «какая-нибудь одна неделя или даже пять дней будут аномально холодными», за это время «можно заморозить целые города, целые земли». «Газпром» в предыдущие годы поставлял в Европу в зимние пики от 600 млн до 1,7 млрд куб. м газа в сутки, отметил Миллер.

Глава компании допустил, что предстоящую зиму ЕС переживет благодаря имеющимся у него запасам. По словам Миллера, есть прогнозы «оптимистические», есть — «очень пессимистические». Согласно последним, в европейских хранилищах «на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%». «Да, Европа переживет. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов?» — задался он вопросом, подчеркнув, что энергетический кризис «пришел не на короткий период времени», а его причины носят системный характер.

Россия перестала поставлять газ в Европу по «Северному потоку» сначала из-за выявленных неисправностей оборудования, а затем — из-за взрывов, которые произошли на газопроводе и на так и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» в конце сентября.

До этого, летом, «Газпром» сокращал прокачку по «Северному потоку», ссылаясь на отказ Канады вернуть отремонтированную турбину Siemens из-за санкций. Из-за этого, а также на фоне введенных в ответ на российскую спецоперацию на Украине санкций, в странах ЕС продолжается энергетический кризис, цены на газ резко выросли, а инфляция в еврозоне достигла рекордных за последние несколько десятилетий показателей.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия может поставлять газ по уцелевшей в результате аварий нитке «Северного потока-2», если в Европе примут соответствующее решение.

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Президент России Владимир Путин на форуме заявил, что Москва готова поставлять газ в страны Европы осенью и ближайшей зимой. «Хотят — пусть просто откроют кран, и все», — сказал он.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Газпром газ Алексей Миллер энергетический кризис
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