«Газпром» назвал ущерб ЕС от минуты санкций против «Северного потока-2»
Каждая минута санкций против газопровода «Северный поток-2» обходится Европе в 8 т выбросов углекислого газа (CO2). Об этом заявил замглавы «Газпрома» Олег Аксютин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
«Санкции имеют действительно реальные последствия. Каждая минута неработы этого газопровода — это дополнительные 8 т CO2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам», — указал он.
Аксютин добавил, что увеличение поставок сжиженного природного газа из США в Европу в первом полугодии на 23 млрд куб. м привело к увеличению выбросов CO2-эквивалента на 13 млн т. «Углеродный след поставок из США в Европу — один из самых высоких», — отметил он.
Ссылаясь на исследования экспертов, замглавы «Газпрома» указал на то, что трубопроводный газ из России считается одним из самых экологичных решений.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу, который проходит по дну Балтийского моря. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. По ним газ должен был поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
В ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию газопровода, обязав оператора Nord Stream 2 AG привести организационно-правовую форму в соответствие с немецким законодательством. В январе компания создала «дочку», которая должна была стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода.
После того как Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала спецоперацию на Украине, процесс сертификации был остановлен, а сам оператор попал под санкции США.
В мае «Газпром» сообщил, что инфраструктура газопровода, которая находится в России, будет использоваться для газификации северо-западных регионов.
Летом «Газпром» резко сократил объемы поставок газа по «Северному потоку-1» сначала с 167 млн до 67 млн куб. м, а затем до 33 млн куб. м.
Компания объяснила это удержанием газотурбинного двигателя немецкой компанией Siemens из-за санкций Канады, а также окончанием срока эксплуатации других турбин. Министр экономики Германии Роберт Хабек, в свою очередь, счел сокращение экспорта политически мотивированным.
Компания 31 августа объявила о полной остановке поставок по «Северному потоку» до 3 сентября из-за «планово-предупредительных работ».
Президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток-2», чтобы решить энергетический кризис в Европе. «У нас есть еще один готовый маршрут — «Северный поток-2». Его можно запустить», — сказал российский лидер.
Он рассказал, что обсуждал эту тему с немецким канцлером Олафом Шольцем, но тот подчеркнул, что сейчас не время. Тогда Путин указал, что в этом случае половина объема газа будет направлена на внутренние нужды.
Министр экономики Германии сравнивал возможный запуск «Северного потока-2» с поднятием белого флага и капитуляцией Европы.