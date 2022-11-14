Власти Алёшек в Херсонской области призвали жителей эвакуироваться

Алешкинская администрация заявила, что эвакуация продолжается, и призвала жителей выехать в безопасные районы. На прошлой неделе местные власти заявляли, что город покинули большинство жителей

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Администрация города Алёшки в Херсонской области (расположен на левом берегу Днепра) заявила о продолжающихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, которые «не утихают, а только увеличиваются», и призвала местных жителей эвакуироваться

«Алешкинская военно-гражданская администрация настоятельно рекомендует жителям нашего округа выехать в безопасные регионы Российской Федерации», — говорится в сообщении. Эвакуация проходит ежедневно с 8:00 до 16:00.

Накануне власти города также обвинили ВСУ в обстрелах.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей региона на левый берег Днепра, объяснив это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать на Херсон. Позже власти региона расширили зону эвакуации до 15 км по обе стороны от реки.

11 ноября в администрации Алёшек заявили, что «большая часть жителей города смогла эвакуироваться к этому моменту». По данным властей, на тот момент паромная переправа с правого берега Днепра на левый продолжала работать.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне военной операции Сергей Суровикин объяснил, что держать оборону на правом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки, а освободившиеся подразделения отправить на другие направления.