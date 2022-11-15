Власти Херсонской области назвали фейком заход ВСУ на левый берег Днепра

Ранее об «освобождении» города сообщил украинский мэр Евгений Рыщук. Позже эта запись была удалена

Вид на Антоновский мост в Херсоне (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Информация о заходе вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Алешки на левом берегу Днепра не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской области, передает ТАСС.

«Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк», — говорится в сообщении.

Ранее украинский мэр города Евгений Рыщук в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации) поздравил город «с возвращением домой». Позже пост был удален, сообщает издание «Страна.ua».

Сегодня на странице Рыщука появилась видеозапись на фоне стеллы с надписью «Херсонская область». На видео мэр говорит, что, согласно информации Генштаба, «в скором времени мы поедем в родные Олешки (Алешки)».

Российское Минобороны 9 ноября сообщило о решении оставить Херсон после доклада командующего силами спецоперации Сергея Суровикина. Он счел оборону правого берега Днепра бесперспективной и указал на возможность сохранить жизни военных. К 11 ноября российские войска покинули правый берег реки, местные власти доложили о формировании оборонительной линии на левом берегу. В Херсон зашли украинские военные, 14 ноября город посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что ВСУ «двигаются вперед».