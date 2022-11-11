Херсонские власти сообщили о продолжении курсирования паромов через Днепр

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Паромная переправа с правого берега Днепра на левый в Херсонской области еще продолжает работать, также еще курсируют катера, сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия 24».

«До сих пор ходят катера, которые перевозят людей в такие города, как Алешки и Голая Пристань. Также работает паромная переправа для тех, кто хочет переправиться с правого берега на левый, поэтому люди при желании, те, кто хочет уехать, могут переправиться», — сказал Мороз (цитата по «РИА Новости»).

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей региона на левый берег Днепра. Тогда он объяснил это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать на Херсон. Позже власти региона расширили зону эвакуации до 15 км по обе стороны от реки. 7 ноября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал о завершении организованной эвакуации и отходе последнего теплохода с правого берега.

Спустя два дня Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин объяснил, что держать оборону на правом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки, а освободившиеся подразделения отправить на другие направления.