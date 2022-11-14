Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Фоторепортаж

В Стамбуле 13 ноября произошел взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль. Погибли шесть человек. Власти назвали взрыв терактом и сообщили о задержании подозреваемого