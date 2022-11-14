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Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Фоторепортаж

В Стамбуле 13 ноября произошел взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль. Погибли шесть человек. Власти назвали взрыв терактом и сообщили о задержании подозреваемого
Фото:Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Как рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, заложивший бомбу на улице Истикляль в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией
Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

На фото: оцепление вокруг места взрыва, которое выставляют сотрудники экстренных служб

Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото:Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Полиция и криминалисты собирают свидетельства и вещественные докатазательства на месте взрыва
Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Из 81 пострадавшего при взрыве 50 были впоследствии выписаны, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии.

Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото:Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Фото:Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Теги
мультимедиа Стамбул взрыв
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