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Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Фоторепортаж
В Стамбуле 13 ноября произошел взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль. Погибли шесть человек. Власти назвали взрыв терактом и сообщили о задержании подозреваемого
Как рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, заложивший бомбу на улице Истикляль в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией
На фото: оцепление вокруг места взрыва, которое выставляют сотрудники экстренных служб
Полиция и криминалисты собирают свидетельства и вещественные докатазательства на месте взрыва
Из 81 пострадавшего при взрыве 50 были впоследствии выписаны, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии.