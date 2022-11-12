Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
«Зенит» обыграл худший клуб РПЛ и ушел на зимний перерыв лидером Спорт, 18:22
Власти Каховского района Херсонской области уехали с левого берега Днепра Политика, 18:15
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 18:00
Суд арестовал обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве Общество, 17:50
«Манчестер Сити» потерпел первое с февраля поражение в домашнем матче Спорт, 17:40
УНН узнало о закупках более 13 млн единиц оружия в интересах Киева за год Политика, 17:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел Политика, 17:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Reuters узнал о пропаже $1 млрд средств клиентов с криптобиржи FTX Финансы, 17:30
В КХЛ заявили о потере интереса к Кубку мира в отсутствии россиян Спорт, 17:23
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 17:11
МИД заявил о намерении добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT Политика, 16:56
В Кирове проведут проверку после выхода девочки без одежды из детсада Общество, 16:54
Рогов заявил о возможной переброске Киевом 40 тыс. военных из Херсона Политика, 16:27
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 16:27
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Каховского района Херсонской области уехали с левого берега Днепра

Власти Каховского района Херсонской области выехали из 15-км зоны на левом берегу Днепра
Павел Филипчук
Павел Филипчук (Фото: filipchuk.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Администрация Каховского района Херсонской области выезжает из 15-километровой зоны округа на левом берегу Днепра, которая подлежит обязательной эвакуации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области, мы как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — говорится в сообщении.

Жителей эвакуируемой территории вывозят в Туапсе в Краснодарском крае. Отмечается, что с территории округа эвакуированы все государственные структуры, поэтому получать социальные выплаты, пенсии и пособия будет затруднительно. Тем не менее власти продолжат «создавать условия для качественного проживания» тех, кто решит остаться в эвакуируемой зоне. Однако они несут полную ответственность за свою жизнь и ее обеспечение.

«Территория округа, которая подлежит обязательной эвакуации является территорией возможных боевых действий, где сейчас с каждым днем становится все большее присутствие военных. Это естественно, привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», — указали в администрации.

Власти Херсонской области начали вывозить людей с правого берега Днепра на левый в середине октября, а 31 октября зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны от реки. Эвакуируемым обещали единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и возможность оформить сертификат на покупку жилья в России. Это происходило на фоне опасений о наступлении украинских сил.

Централизованный вывоз граждан завершился 7 ноября. Как говорил мэр Херсона Александр Кобец, в городе к 11 ноября оставалось 80–100 тыс. мирных жителей.

Читайте на РБК Pro
Цена конфликта: как изменилась внешняя торговля России после 24 февраля
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Дает энергию и учит не упускать мелочи: чем бизнесмену полезна гимнастика
Как ищут виноватых в административных преступлениях среди сотрудников

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина принял решение об отводе российских сил из Херсона. Суровикин счел, что оборона правого берега Днепра бесперспективна.

Утром 11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. В тот же день местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

Вечером 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о входе в город специальных подразделений ВСУ, указав, что остальные войска «на подступах к городу».

Теги
Новая Каховка Херсонская область Администрация эвакуация
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области
Политика
Администрацию Херсонской области перенесли на левый берег
Политика
Первые кадры с места обстрела ВСУ здания администрации Голой Пристани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter