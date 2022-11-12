Власти Каховского района Херсонской области уехали с левого берега Днепра

Павел Филипчук (Фото: filipchuk.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Администрация Каховского района Херсонской области выезжает из 15-километровой зоны округа на левом берегу Днепра, которая подлежит обязательной эвакуации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области, мы как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — говорится в сообщении.

Жителей эвакуируемой территории вывозят в Туапсе в Краснодарском крае. Отмечается, что с территории округа эвакуированы все государственные структуры, поэтому получать социальные выплаты, пенсии и пособия будет затруднительно. Тем не менее власти продолжат «создавать условия для качественного проживания» тех, кто решит остаться в эвакуируемой зоне. Однако они несут полную ответственность за свою жизнь и ее обеспечение.

«Территория округа, которая подлежит обязательной эвакуации является территорией возможных боевых действий, где сейчас с каждым днем становится все большее присутствие военных. Это естественно, привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», — указали в администрации.

Власти Херсонской области начали вывозить людей с правого берега Днепра на левый в середине октября, а 31 октября зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны от реки. Эвакуируемым обещали единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и возможность оформить сертификат на покупку жилья в России. Это происходило на фоне опасений о наступлении украинских сил.

Централизованный вывоз граждан завершился 7 ноября. Как говорил мэр Херсона Александр Кобец, в городе к 11 ноября оставалось 80–100 тыс. мирных жителей.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина принял решение об отводе российских сил из Херсона. Суровикин счел, что оборона правого берега Днепра бесперспективна.

Утром 11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. В тот же день местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

Вечером 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о входе в город специальных подразделений ВСУ, указав, что остальные войска «на подступах к городу».