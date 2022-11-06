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Стремоусов заявил о подготовке наступления на Херсонскую область

Стремоусов заявил о стягивании техники и подготовке наступления на Херсонскую область

Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

«Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал он.

По его словам, на николаевском направлении украинские военные ведут интенсивный огонь по российским позициям вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного, а на андреевском войска атакуют российские опорные пункты близ Безымянного и Карло-Марксовского.

️️Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники, рассказал Стремоусов. Одна из них — около 20 единиц танков — направилась в сторону Давыдова Брода, другая — состоящая из боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ) — отправлена на снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на «Уралах». «На Бериславском участке расчеты артиллерии и минометные батареи из районов Петропавловки и севернее Дудчан ведут огонь по переднему рубежу обороны ВС РФ», — добавил замглавы администрации.

Российские военные в свою очередь уничтожили огневую позицию украинской 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Акация» близ Майского.

Помимо того, по данным Минздрава области, украинские военные нанесли ракетные удары по сельскохозяйственному предприятию «Нибулон» в Голой Пристани. В результате обстрела два человека получили осколочные ранения, их госпитализировали.

5 ноября Минобороны России сообщало, что украинские военные на николаево-криворожском направлении атаковали позиции российских войск в направлении сел Саблуковка и Суханово Херсонской области, все атаки были отбиты. Российская артиллерия и авиация нанесли украинским войскам огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, отчитались в военном ведомстве.

Теги
Кирилл Стремоусов Херсонская область наступление Военная операция на Украине
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