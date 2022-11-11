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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило о пяти взрывах над Новой Каховкой

«РИА Новости»: около пяти взрывов раздалось над Новой Каховкой
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Около пяти взрывов раздалось в небе над Новой Каховкой (Херсонская область, левый берег Днепра). Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

По предварительным данным, сработала система ПВО. Было облачно, поэтому следов противоракет в небе видно не было.

3 ноября в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов, власти сообщали о тревоге и работе ПВО. Днем ранее администрация заявляла о прилетах в районе Каховской ГЭС, заметив, что это «лишнее напоминание о причинах эвакуации гражданского населения из потенциальных районов затопления». Власти Новой Каховки предположили, что ВСУ начинают готовиться к атаке.

Минобороны 9 ноября заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра для занятия обороны. По словам командующего группировкой войск в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина, российская армия успешно противостоит атакам ВСУ на херсонском направлении, но украинская сторона наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи. Около 20% ракет попадает по различным объектам, остальные российские системы ПВО отражают. При усилении атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки, предупредил Суровикин. Решение об отступлении командующий мотивировал стремлением сохранить жизни солдат.

11 ноября переброска войск закончилась. Минобороны заявило, что на левый берег Днепра выведено свыше 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники.


 





 

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