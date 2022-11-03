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Семь кораблей покинули порты Украины после возобновления зерновой сделки Политика, 11:20
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Семь кораблей покинули порты Украины после возобновления зерновой сделки

Корабли с 290 тыс. т продовольствия покинули порты Украины в четверг, спустя день после возобновления зерновой сделки. Москва сообщила, что получила от Киева необходимые гарантии. Киев настаивает, что новых гарантий не давал
Фото: Serhii Smolientsev / РБК
Фото: Serhii Smolientsev / РБК

Семь кораблей сельскохозяйственной продукцией покинули украинские порты Одесса, Черноморск и Южный 3 ноября, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

На кораблях размещены 290 тыс. т продовольствия, груз предназначается для 43 стран Азии и Европы. Среди них 29 тыс. т семян подсолнечника для Омана (корабль Esentepe) и 67 тыс. т кукурузы для Китая (корабль Key Night). Министерство также подтвердило, что в рамках зерновой сделки экспортировано 10 млн т украинской агропродукции.

Россия приостановила участие в зерновой сделке пять дней назад — 29 октября, после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в севастопольской бухте. В российском Минобороны утверждали, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В ведомстве считают, что Киев использовал коридор для нападения. Власти Украины обвинили Россию в блокировании соглашения об экспорте зерна по надуманному предлогу.

Ко 2 ноября Россия получила гарантии от Украины о «неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий», на основании чего участие в сделке возобновилось. Президент Владимир Путин пригрозил выходом Москвы из соглашений, если атаки продолжатся. В ООН напомнили, что срок действия сделки истекает 19 ноября, призвав стороны продлить ее.

В украинском МИДе при этом подчеркнули, что никаких новых обязательств, которые выходят за рамки соглашений по зерну, Киев не дал. Украина твердо придерживается условий зерновой сделки.

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