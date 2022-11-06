Зеленский: в Киеве и области сложилась самая тяжелая ситуация с электроснабжением

Зеленский заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в Киеве и области

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях 7 ноября снова будут проводиться отключения электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы

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В Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Без света больше 4,5 млн потребителей», — сказал он.

По его словам, власти рассматривают любые сценарии развития ситуации в энергетике и готовят «соответствующие действия». Зеленский отметил, что в течении недели у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, с представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», в свою очередь, предупредила, что 7 ноября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будут проводиться отключения электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы.

«Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%», — подчеркнули в компании.

Накануне, 6 ноября, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что столица Украины на фоне российских ударов может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления.

«Мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», — сказал он.

The New York Times писала, что украинские власти также планируют эвакуировать около 3 млн оставшихся жителей Киева в случае полного отключения электроэнергии, так как дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре угрожает возможности предоставлять основные услуги.

Глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук рассказал изданию, что украинских чиновников, скорее всего, уведомят о критическом положении за 12 часов. «Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — предупредил он.

Минобороны России с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины.

Украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. В стране повреждено более трети энергетической инфраструктуры.