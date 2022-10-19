В Киеве заявили о повреждении 40% энергетической инфраструктуры

Замглавы офиса Зеленского призвал граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла с 20 октября. Президент Украины сообщил о повреждении еще 3 энергообъектов и призвал жителей ограничить использование электроэнергии

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Около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждены, страну ждут аварийные и плановые отключения. Об этом в эфире телемарафона заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко.

«Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть», — сказал он.

В то же время в офисе президента Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране с 20 октября. «Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 (совпадает с мск. — РБК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения», — написал в своем телеграм-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

В частности, за последнюю неделю о перебоях с электроснабжением сообщали власти Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Черкасской, Криворожской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей. В Киеве и Харькове остановливали движение метро. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что остановлена работа трех ТЭЦ, из-за чего жители временно оставались без горячей воды. Кроме того, из-за проблем с электричеством на Украине возникли проблемы с интернетом.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций на Украине. «С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций <...>. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», — написал Зеленский в «Твиттере».

19 октября он подтвердил уничтожение еще трех энергетических объектов на Украине и призвал жителей ограничить использование электроэнергии.