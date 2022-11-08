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Военная операция на Украине ,  
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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: в Полтавской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, сообщают «Страна.ua» и УНИАН.

В частности, о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем телеграм-канале.

Взрывы также слышны в Кривом Роге, Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области, пишет «Страна.ua».

Кроме того, в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные телеграм-канала «Карта воздушных тревог».

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. После подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам.

Власти Украины сообщали о перебоях с электричеством, во многих регионах страны ввели ограничение на потребление электроэнергии. 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением, больше 4,5 млн потребителей остались без света. 7 ноября в Киеве ввели аварийные отключения электричества.

Теги
Украина взрыв Воздушная тревога Военная операция на Украине
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