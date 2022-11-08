В Харькове приостановили работу метро

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Метрополитен Харькова временно останавливал работу, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Временно остановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении. Причины приостановки движения поездов не уточнялись. Через полчаса метрополитен сообщил о возобновлении работы по всем линиям.

Метро Харькова неоднократно приостанавливало работу после начала боевых действий на Украине. Движение поездов прекращали в том числе для стабилизации работы энергосистемы страны. 7 ноября в Киеве и семи областях, включая Харьковскую, ввели аварийные отключения электричества.

Проблемы с электро- и водоснабжением начались после ракетных ударов по энергетическим объектам Украины. Российские военные начали наносить их 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. Спустя четыре дня Путин заявил, что вооруженные силы «добирают» назначенные объекты, а необходимости в массированных ударах нет. В конце месяца российские военные вновь нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, «отчасти» в ответ на атаку дронов в Севастополе, указывал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов. Минобороны России заявило о нарушении тылового обеспечения и управления группировками украинских сил в результате ударов.