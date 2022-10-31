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Путин назвал удары по объектам на Украине ответом на теракт в Севастополе

Путин назвал удары по объектам на Украине «отчасти» ответом на теракт в Севастополе
31 октября Минобороны России отчиталось об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине. Произошли взрывы в Киеве, Харькове и Запорожье
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Удары по энергетическим объектам на Украине «отчасти» являются ответом на теракт в Севастополе, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Отчасти, так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать», — сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли считать удары по объектам на территории Украины 31 октября ответом на атаки ВСУ в Севастополе.

В ночь на 29 октября воздушные и морские беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет. При этом в Минобороны отметили, что повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец».

Также в ведомстве уточнили, что корабли, которые были атакованы дронами, участвовали в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки». После этого Россия решила приостановить свое участие в этом соглашении.

31 октября Минобороны России отчиталось об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине. В тот день в Киеве, Харькове и контролируемом украинской стороной городе Запорожье произошли взрывы, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро.

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