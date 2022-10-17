В Харькове снова остановило работу метро

В Харькове перестал работать метрополитен. Утром в нескольких областях Украины объявлялась воздушная тревога, местные власти сообщали о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В Харькове приостановил работу метрополитен, сообщается в телеграм-канале подземки. «По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — говорится в сообщении.

По данным на 10:37, в регионе была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Харьковский метрополитен приостанавливал работу 10 октября, когда после взрывов в городе оказались обесточены некоторые районы. Также метрополитен приостанавливал работу 12 октября, тогда в сообщении подземки говорилось, что это необходимо для стабилизации работы энергосистемы.

Утром в Киеве, а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины работала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко утром в понедельник, 17 октября, сообщил о двух взрывах в городе.

По словам главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, удары продолжались всю ночь, зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Также Резниченко сообщил, что в Никопольский район (расположен на юге области, на правом берегу Днепра; на другой стороне — город Энергодар Запорожской области, контролируемый российскими силами) прилетело более 30 снарядов.



Власти Сумской области сообщали о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в Раменском районе (находится на западе области).

Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы. В ряде регионов Украины после ударов нарушены электро- и водоснабжение и связь.