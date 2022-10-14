Путин: сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине

Путин заявил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине

По словам президента, военные собирались нанести удар по 29 объектам и теперь постепенно их добивают

Владимир Путин (Фото: РБК)

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Казахстана заявил, что у российских военных сейчас нет необходимости осуществлять массированные удары по украинским объектам.

По словам президента, Министерство обороны планировало нанести удары по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

10 октября российские войска нанесли несколько десятков ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Во время заседания Совета безопасности России в этот же день Путин заявил, что Россия не могла оставить без ответа преступления киевского режима, «который поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Среди них он назвал обстрелы Донбасса и Запорожской АЭС, попытки терактов в отношении Курской АЭС.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России», — сказал Путин.

В Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.