Путин заявил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 16:01
В Белгороде проверят подвалы на случай массированного ракетного удара ВСУ Политика, 17:14
Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации за две недели Политика, 17:09
Что будет с курсами криптовалют в октябре. Несколько сценариев Крипто, 17:08
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Взломщик протокола Mango вернул $8 млн из похищенных средств Крипто, 17:06
Путин выступил против эмоциональной оценки уехавших после мобилизации Политика, 17:04
Пилота Azur Air в Уфе сняли с рейса на фоне мобилизации Общество, 16:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 16:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:52
Издатель Elle и StarHit обратился в суд из-за товарного знака Disney Технологии и медиа, 16:50
Рублев вышел в полуфинал на втором турнире подряд Спорт, 16:49
На дорогах появились инспекторы ВАИ. Какие у них полномочия Авто, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Минобороны исключило мобилизацию женщин Политика, 16:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине

Путин: сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине
По словам президента, военные собирались нанести удар по 29 объектам и теперь постепенно их добивают
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Video

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Казахстана заявил, что у российских военных сейчас нет необходимости осуществлять массированные удары по украинским объектам.

По словам президента, Министерство обороны планировало нанести удары по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

10 октября российские войска нанесли несколько десятков ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Во время заседания Совета безопасности России в этот же день Путин заявил, что Россия не могла оставить без ответа преступления киевского режима, «который поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Среди них он назвал обстрелы Донбасса и Запорожской АЭС, попытки терактов в отношении Курской АЭС.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России», — сказал Путин.

В Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Damir Sagolj / Reuters Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными
Инструкции
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему руководителям сейчас тяжелее всех
Инструкции
Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны энергетика критическая инфраструктура Владимир Путин
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударах в Киевской, Львовской и Харьковской областях
Политика
Власти Харькова сообщили об ударах по городу и перебоях со светом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter