В Харькове остановили работу метро на фоне удара по объекту инфраструктуры

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Метрополитен Харькова временно приостановил работу, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Уважаемые пассажиры! Временно остановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за неудобства!», — сказано в сообщении.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил в «Телеграм», что 31 октября в Харькове будут отключать электричество с интервалами по три часа.

Утром 31 октября власти Харькова сообщили об ударах по городу, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух попаданиях по объекту критической инфраструктуры.

По состоянию на 9:40 мск во всех областях Украины, включая Харьковскую, объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Метро Харькова несколько раз приостанавливало работу с начала российской спецоперации. Когда это случилось 17 октября, в городе также объявляли воздушную тревогу. Ранее, 10 октября, после взрывов в городе были обесточены некоторые районы, метро также прекратило работу. 12 октября движение поездов в метро приостанавливали, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

Российские военные наносят удары, целью которых Минобороны называло военные и энергетические объекты на Украине, с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал его организаторами украинские спецслужбы.

После ударов в украинских регионах пропадали электро- и водоснабжение, возникали перебои со связью. По подсчетам Минэнерго Украины, при ракетных обстрелах пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии и попросили граждан не пользоваться мощными электроприборами. Энергокомпании начали предупреждать местных жителей о временном прекращении подачи электричества.