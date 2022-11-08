В «Укрэнерго» заявили, что вероятность блэкаута в Киеве зависит от интенсивности обстрелов

В «Укрэнерго» назвали условие для блэкаута в Киеве

Возможность блэкаута в Киеве зависит от интенсивности обстрелов, энергетики делают все, чтобы этого не произошло, заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

«Насколько вероятен этот сценарий — зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать. Но энергетики будут делать все, чтобы такого сценария не допустить», — сказал Кудрицкий в ответ на вопрос, вероятен ли блэкаут в Киеве.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил, что город на фоне российских ударов может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления. В связи с этим власти уже начали делать запасы топлива, воды и еды, подготавливать пункты обогрева, рассказывал он.

The New York Times писала, что украинские власти также планируют эвакуировать около 3 млн оставшихся жителей Киева в случае полного отключения электроэнергии, так как дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре угрожает возможности предоставлять основные услуги.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, в Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. «По состоянию на этот вечер (6 ноября. — РБК) в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Без света больше 4,5 млн потребителей», — уточнил он.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. В стране повреждено более трети энергетической инфраструктуры.