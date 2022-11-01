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Минобороны сообщило о нарушении тылового обеспечения группировок ВСУ

Минобороны: управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением «существенно нарушены»
Конашенков заявил, что российские удары 31 октября нарушили управление группировками ВСУ и производство на украинских предприятиях военно-промышленного комплекса
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Управление группировками украинских Вооруженных сил и их тыловое обеспечение «существенно нарушены» в результате российского удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. Удар был нанесен накануне, 31 октября, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, уточнил он.

Со слов Конашенкова, из-за действий российских военных затруднены перевозки резервов и материальных средств по железной дороге в районы боевых действий. Также, утверждает он, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

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31 октября в Киеве, Харькове и контролируемом украинской стороной городе Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение (его восстановили на следующий день). Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро. В российском Минобороны заявили после этого, что «цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены». Президент Владимир Путин назвал действия военных «отчасти» ответом на атаки ВСУ в Севастополе, которым подверглись корабли Черноморского флота.

Из сводки Минобороны, которую представил Конашенков, также следует, что российские военные:

  • отразили атаки ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР;
  • уничтожили три склада с боеприпасами в ДНР и Херсонской области, две радиолокационные станции американского производства в ДНР и ЛНР, сбили бомбардировщик Су-24 в Днепропетровской области, девять беспилотников и ракету «Точка-У»;
  • поразили восемь пунктов управления украинских войск в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 154 районах.
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