Кремль раскрыл детали об общении Путина с людьми о помощи мобилизованным

Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Президент Владимир Путин пообщается с людьми по вопросам поддержки мобилизованных граждан в рамках отдельного мероприятия, о котором Кремль сообщит дополнительно, рассказал ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

7 ноября глава государства заявил, что намерен встретиться с людьми и получить «обратную связь» по вопросам поддержки мобилизованных. Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, который доложил ему о выплатах мобилизованным в регионе, призвал «напрямую» общаться с людьми и обобщить «массив» информации по данному вопросу.

Мобилизованным, как сообщало Минобороны, положены те же выплаты и социальные гарантии, что и военнослужащим по контракту. Согласно указу Путина, мобилизованные должны получить также единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. Минобороны указывало, что будет обеспечивать мобилизованных всеми необходимыми материальными средствами.

Однако в регионах жаловались, что положенные выплаты не поступают, есть проблемы с экипировкой, военной техникой, продуктами и бытовыми условиями. Например, протесты в связи с этим были в Татарстане и Чувашии.

Кремль отмечал, что проблемы с оснащением мобилизованных действительно были, и потребовал решить их. Путин указывал, что о поддержке мобилизованных и их семей не надо забывать, это не должно превратиться «в рутину».