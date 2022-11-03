Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме из-за заявления Чемезова о клевете

Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме по заявлению Чемезова

Обыск прошел в подмосковном доме Андрея Караулова в рамках расследования дела о клевете. Сам Караулов заявил, что это второй акт «пьесы «Ксения Собчак», — директора журналистки ранее обвинили в вымогательстве у главы «Ростеха»

Андрей Караулов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

В доме журналиста Андрея Караулова начался обыск, сообщил он сам в телеграм-канале. Он заявил, что люди с автоматами попытались «болгаркой» вырезать ворота.

«По заявлению [главы «Ростеха»] Сергея Чемезова, статья «Клевета», — уточнил Караулов. Он назвал происходящее вторым актом «пьесы «Ксения Собчак»: «Не получилось с Собчак — заходят через Караулова».

Близкий к силовым ведомствам источник сообщил РБК, что следственные действия проводятся в доме журналиста в Наро-Фоминске, сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о клевете.

РБК направил запрос представителю «Ростеха», в управление СК по Москве и Андрею Караулову.

В конце октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по обвинению в п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере — 11 млн руб.). Им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые подготовили для телеграм-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикацию удалили после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».

Собчак назвала арест своего директора «облавой на последнюю свободную редакцию в России». Саму журналистку не подозревают по делу о вымогательстве. Она уехала из России, но, по словам ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой, скоро вернется.

Андрей Караулов раньше работал ведущим на каналах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ — вел, в частности, программы «Русский век» и «Момент истины». Журналист — автор книг «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube-канал.