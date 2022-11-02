Эрдоган заявил о договоренности с Россией о возобновлении зерновой сделки

Это произошло после телефонных переговоров Эрдогана с Путиным и министра обороны Турции с Шойгу. В ходе разговора глава Минобороны Турции передал от Украины гарантии, которых требовала российская сторона после атаки на корабли ЧФ

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Зерновой коридор для вывоза продовольствия с Украины восстановит работу, договоренность с Россией об этом достигнута, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

«По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня отгрузка зерна продолжится в прежнем режиме», — сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что ранее состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путин, а сегодня пройдут переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры России и Турции созвонились накануне, в ходе разговора Путин заявил, что Москва может вернуться в зерновую сделку после расследования атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Это было причиной приостановки участия России в сделке. Путин в беседе с Эрдоганом также отметил, что от Киева нужны «реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях».

Утром 2 ноября состоялся телефонный разговор министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. В ходе него турецкий министр сообщил российскому коллеге, что украинская сторона дала гарантии по соглашению.