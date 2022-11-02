Эрдоган заявил о договоренности с Россией о возобновлении зерновой сделки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
WSJ узнала о попытке ОАЭ убедить Эр-Рияд не сокращать добычу нефти Политика, 14:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:39
Какие страны Россия считает недружественными. Карта Политика, 14:37
Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак Политика, 14:34
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 14:32
Великобритания ввела санкции против бывшего руководства Evraz Политика, 14:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию и МиГ-29 Политика, 14:27
В МИД пообещали опубликовать доказательства участия Британии в терактах Политика, 14:24
«Не ее уровень». Почему Касаткина провалила старт Итогового турнира WTA Спорт, 14:24
Волейбольный клуб не переедет из Белгорода после переноса всех матчей Спорт, 14:15
Как с помощью психологии и математики оценить перспективность акций Pro, 14:14
Эксперты заявили, что VEON будет сложно продать «ВымпелКом» Бизнес, 14:13
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 14:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган заявил о договоренности с Россией о возобновлении зерновой сделки

Президент Эрдоган: с Россией достигнута договоренность о возобновлении зерновой сделки
Это произошло после телефонных переговоров Эрдогана с Путиным и министра обороны Турции с Шойгу. В ходе разговора глава Минобороны Турции передал от Украины гарантии, которых требовала российская сторона после атаки на корабли ЧФ
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Зерновой коридор для вывоза продовольствия с Украины восстановит работу, договоренность с Россией об этом достигнута, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

«По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня отгрузка зерна продолжится в прежнем режиме», — сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что ранее состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путин, а сегодня пройдут переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры России и Турции созвонились накануне, в ходе разговора Путин заявил, что Москва может вернуться в зерновую сделку после расследования атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Это было причиной приостановки участия России в сделке. Путин в беседе с Эрдоганом также отметил, что от Киева нужны «реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях».

Утром 2 ноября состоялся телефонный разговор министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. В ходе него турецкий министр сообщил российскому коллеге, что украинская сторона дала гарантии по соглашению.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Зерновая сделка Украина
Материалы по теме
Министр обороны Турции передал Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке
Политика
Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября
Политика
Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит вывозить зерно из Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter