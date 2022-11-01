Путин назвал Эрдогану условие возврата России к зерновой сделке

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Россия может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атаки украинских дронов по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в Кремле.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях», — указали в пресс-службе Кремля.

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин на встрече с турецким послом Мехметом Самсарой также потребовал от Украины гарантий, сообщает министерство.

Соглашения Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. Они предполагают открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций из-за боевых действий на Украине.

29 октября российская сторона объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке. Это произошло после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту. Минобороны заявило, что подвергшиеся ей корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Ведомство обвинило Киев в использовании маршрута для боевых действий против России, и потребовало от Украины принять дополнительные обязательства не делать этого. До этого, указывают в министерстве, «не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении».

В украинском МИДе сочли, что Россия под надуманным предлогом блокирует соглашение. Президент Владимир Зеленский потребовал «жесткой международной реакции», в первую очередь со стороны ООН и G20. Он пообещал, что Киев приложит все усилия, чтобы «зерновая сделка» продолжала работать.

Вернуться к соглашению Россию также призывают Турция, США, Евросоюз и другие страны. В Вашингтоне считают, что выход Москвы из сделки усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в мире и обострит ситуацию с голодом. В российском посольстве это отвергают. Накануне в украинском Мининфраструктуры сообщили, что министерство инфраструктуры Украины проинформировало о выходе из украинских портов 12 судов в рамках сделки.