Министр обороны Турции передал Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке

Анкара ждет от Москвы ответа в ближайшее время, добавил Хулуси Акар, и выразил надежду на возобновление зерновой сделки. Россия приостановила ее в конце октября, обвинив Украину в атаках на корабли под прикрытием гумкоридоров

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Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре во вторник передал российскому коллеге Сергею Шойгу украинскую позицию по зерновой сделке, передает TRT Haber.

В частности, Акар сообщил Шойгу, что украинская сторона дала гарантии по соглашению. На пресс-конференции после переговоров он заявил, что ждет от российской стороны ответа в ближайшее время.

«Мы хотим, чтобы это соглашение продолжило действовать и транспортировка зерна продолжалась», — добавил глава турецкого военного ведомства.

В Минобороны России уточнили, что разговор состоялся по инициативе Анкары. Акар заявил Шойгу, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле на четыре месяца с возможностью продления. Москва 29 октября объявила о приостановке соглашения, объяснив решение атаками Киева на Черноморский флот под прикрытием гуманитарных коридоров.

Президент России Владимир Путин 1 ноября поговорил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы он заявил, что Москва может вернуться к сделке после расследования атаки украинских дронов по кораблям Черноморского флота в Севастополе. По словам Путина, украинская сторона «при поддержке западных кураторов» использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, которые обеспечивали безопасность маршрута.

Несмотря на решение Москвы, суда с продовольствием в рамках сделки выходили из портов 31 октября и 1 ноября. При этом представители Украины, ООН и Турции решили не планировать движение судов на 2 ноября, но, по словам украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова, оно продолжится 3 ноября.