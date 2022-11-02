Путин назвал условие, при котором Россия вновь выйдет из зерновой сделки

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Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подтвердил, что Киев гарантировал безопасность судов, задействованных в вывозе зерна. Он поручил Минобороны возобновить участие в зерновой сделке.

Россия приняла решение приостановить участие в зерновых конвоях из-за того, что Украина использовала зерновой коридор «для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России», напомнил Путин.

Российская сторона, по его словам, потребовала от Киева заверений и гарантий, что «ничего подобного в будущем происходить не будет» и коридоры не будут использоваться для военных целей. «Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мной даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал глава государства.

При этом он предупредил, что в случае нарушения Украиной своих обязательств Москва оставляет за собой право выйти из зернового соглашения.

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