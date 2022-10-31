Глава Союза журналистов допустил лишение членства из-за статуса иноагента

Владимир Соловьев (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Журналисты, внесенные в реестр СМИ-иноагентов, могут быть лишены членства в Союзе журналистов России (СЖР), заявил ТАСС его председатель Владимир Соловьев.

Глава Союза журналистов уточнил, что соответствующее решение будет принимать секретариат организации и коснется это не всех. В новом уставе союза есть пункт, что, в исключительных случаях коллеги могут быть лишены билета СЖР, «но не автоматически и не каждый», уточнил он. И добавил, что это не налагает ограничений на СМИ.

«Есть такая тонкость. Из-за взносов мы сами можем оказаться иностранными агентами, так как часть взносов нам переводят региональные отделения СЖР», — пояснил Соловьев.

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале отметил, что «признание иноагентом не влечет запрета на журналистскую профессию». Быть членом Союза журналистов представителям СМИ также необязательно, указал он.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, позднее в законодательство внесли поправки, по которым этим статусом можно наделять физлиц. Признанные иноагентами СМИ должны маркировать свои материалы специальной подписью и регулярно представлять Минюсту отчеты о своей деятельности и о том, как были потрачены полученные из-за границы деньги.

Летом Госдума приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», он вступит в силу 1 декабря. Согласно документу, иностранным агентом может стать лицо, получающее поддержку из-за рубежа или находящееся под иностранным влиянием, которое занимается в России политической деятельностью, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности.

Новый законопроект предполагает один реестр иноагентов вместо четырех (НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физлиц). Для иноагентов будут также введены новые ограничения — им запретят вести преподавательскую или просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, получать господдержку и быть организаторами публичных мероприятий.

По состоянию на 31 октября в реестр включены 198 физических и юридических лиц. СМИ-иноагентами признаны в том числе журналисты Катерина Гордеева, Наталья Синдеева, Михаил Зыгарь, Тихон Дзядко, Алексей Венедиктов и др. Многие из них покинули Россию.