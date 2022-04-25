Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег

РБК ознакомился с новым законопроектом об иноагентах. Он позволяет отнести к ним и тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

«Иностранное влияние»

РБК ознакомился с текстом законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его подготовили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России; соавторами, как предполагается, станут и сенаторы. Появление законопроекта было анонсировано 21 апреля на заседании комиссии, его могут внести в Думу в понедельник, 25 апреля.

В законопроекте сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Иностранным агентом авторы предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее деятельность, типы которой описаны в законопроекте: политическая; целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России; распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов.

Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также иными способами.

На вопрос РБК, как может быть на практике доказано, что на кого-то оказывалось воздействие путем принуждения и убеждения, заместитель председателя комиссии Андрей Луговой пояснил, что эта формулировка предложена к первому чтению, а ко второму ее планируется «раскрыть» более подробно. По его словам, при подготовке ко второму чтению законодатели и представители гражданского общества «смогут взглянуть на законопроект свежим взглядом» и предложить какие-то дополнительные поправки.

Под поддержкой иностранного источника, говорится в документе, имеется в виду получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.

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Из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника. Норма, позволяющая признавать кого-либо иноагентом без получения им финансирования и помощи, уже существует в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека…» и касается только физлиц вне зависимости от их гражданства (на физлиц, которые признаны СМИ-иноагентами, она сейчас не распространяется).

Теперь же эту норму предлагается распространять на все категории иноагентов. В качестве возможного основания для включения в реестр источник РБК в Госдуме приводит следующий пример: «Допустим, если человек проходил обучение за рубежом, как организовывать несанкционированные митинги, и занимается организацией таких несанкционированных мероприятий, то есть политической деятельностью на территории России, то это может являться основанием для признания его иноагентом».

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснил РБК, что разработка проекта была продиктована правоприменительной практикой нескольких лет: во-первых, стало понятно, что правильнее объединить все требования к иноагентам в одном законе, во-вторых, необходимо «определиться в понятиях», подробно описав, что означает статус иноагента, разъяснить понятие «иностранное влияние» и т.д. «Главная цель введения нашего законодательства об иноагентах не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности их деятельности. Если данная деятельность не противоречит российскому законодательству, но опирается на поддержку извне, наше общество вправе знать об источниках иностранного вмешательства во внутриполитические дела страны», — сказал Пискарев.

Единый реестр

Законопроект, как ранее сообщал РБК, предполагает появление единого реестра иноагентов вместо нескольких существующих сейчас.

В настоящее время Минюст ведет четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ (в этот реестр также включены признанные СМИ-иноагентами журналисты-физлица), незарегистрированных общественных объединений и физических лиц. В последнем реестре пока только четыре фигуранта — журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, проживающие на Украине, а также соратник Алексея Навального Леонид Волков и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.

Авторы законопроекта предлагают признавать иноагентами российские или иностранные юрлица независимо от их организационно-правовой формы. Соответственно, иноагентами могут быть признаны и коммерческие организации.

На вопрос РБК, может ли подпасть под действие закона, например, такая компания, как Coca-Cola, Пискарев пояснил, что это возможно «при наличии определенных признаков»: «Для этого компания должна начать вести в России политическую деятельность, опираясь на зарубежное финансирование. Если компания займется пропагандой здорового образа жизни или окажет благотворительную помощь дому престарелых, то это не будет основанием признать ее иноагентом». Если же она «будет пытаться вмешиваться в деятельность органов публичной власти, оказывать давление при принятии каких-либо законов, пытаться повлиять на результаты выборов, организовывать митинги, шествия, демонстрации, то здесь уж, как говорится, «сам виноват», добавил Пискарев.

Согласно документу, иноагенты по-прежнему должны будут использовать маркировку с указанием их статуса. Формулировка из законопроекта выглядит так: «Материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента». В случае с учредителями, членами, участниками, руководителями юрлица-иноагента предлагается такая формулировка: «материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены учредителем, членом, участником, руководителем юридического лица, включенного в реестр, или лицом, входящим в состав органа».

При этом иноагентов предлагается освободить от обязанности маркировать сообщения бытового характера в соцсетях, сохранив это требование только к материалам, связанным с профессиональной деятельностью либо той деятельностью, на основании которой иноагент был включен в реестр, сообщил 21 апреля замминистра юстиции Олег Свириденко. Источник, знакомый с ходом разработки законопроекта, пояснил РБК, что маркировать не надо будет сообщения личного плана, например о прогулке с ребенком или фотографии того, как человек наряжает елку. Если же иноагент пишет пост, в котором, к примеру, рассуждает на политические или экономические темы, то в таких случаях маркировка должна быть.

Послабление для «новичков»

При включении в реестр Минюст теперь должен будет сообщать, на каком основании то или иное лицо было признано иноагентом «с указанием конкретных норм» закона.

Законопроект также вводит единый порядок исключения из реестра. В частности, иноагент может быть исключен оттуда по итогам внеплановой проверки Минюста, в случае если будет установлено, что в течение года, предшествовавшего дню подачи иноагентом заявления об исключении, он не получал иностранное финансирование или помощь и не вел политическую и другую описанную в законопроекте деятельность. Также из реестра могут исключить, если Минюст по итогам внеплановой проверки установит, что иноагент не позднее чем через три месяца со дня попадания в реестр отказался от иностранного финансирования или имущества и возвратил их иностранному источнику, а также не получал за это время «научно-техническую, организационно-методическую помощь, помощь в иных формах».

В нынешнем законодательстве такой порядок выхода из реестра действует, в частности, для НКО-иноагентов, что же касается СМИ-иноагентов, то процедура прописана максимально расплывчато.

Еще одно предлагаемое новшество касается тех, кто будет признан иноагентом уже после принятия законопроекта. Речь идет только о физических лицах, включенных в реестр впервые. Они смогут подать заявление об исключении из реестра в свободной форме, но при этом должны будут приложить подтверждение «о прекращении обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр». На принятие того или иного решения законопроект отводит Минюсту 30 рабочих дней.

Олег Свириденко 21 апреля пояснял, что такой упрощенный порядок выхода может касаться случаев ошибочного внесения в реестр: «Ведь ошибка может быть в любом [органе], и в судах ошибки существуют».

Новые ограничения

Авторы законопроекта предлагают ввести новые ограничения для иноагентов: они не смогут быть организаторами публичных мероприятий (то есть митингов, шествий, пикетов); вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних; производить информационную продукцию для несовершеннолетних; получать государственную финансовую поддержку — например, гранты. Также они не смогут инвестировать в стратегические предприятия в России, сказал Пискарев.

Законопроектом вводится новая мера ответственности для иноагентов. Минюст может обратиться в Роскомнадзор с запросом «об ограничении доступа» (то есть блокировке) к сайту иноагента в случае нарушения им требований закона, в том числе в случае отсутствия маркировки. Порядок взаимодействия Минюста с Роскомнадзором и порядок ограничения и возобновления доступа к сайтам должно будет установить правительство.

Законопроектом предусматривается, что Минюст ежегодно представляет Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иностранных агентов, включая сведения об их участии в политической деятельности, поступлении и расходовании средств.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, принимавший участие в консультациях с Минюстом относительно корректировки законодательства об иностранных агентах, сказал РБК, что в числе предложений, которые вносили совет и Союз журналистов России, были как раз нормы, освобождающие иноагентов от обязанности маркировать личные посты в соцсетях, и возможность облегченного выхода из реестра. «Как видим, кое-что продвинулось», — отметил глава СПЧ. В числе предложений было также создание единого реестра иноагентов: «Это удобно и Минюсту, и самим иноагентам, поскольку оптимизирует законодательные нормы», — считает Фадеев. Еще одна инициатива — о возможности включать в реестр на основании решения суда — не была принята, поскольку есть «юридические аспекты», препятствующие этому, пояснил глава СПЧ.

На просьбу РБК прокомментировать норму законопроекта, дающую право Минюсту обращаться в Роскомнадзор с запросом о блокировке сайтов иноагентов, глава СПЧ заявил: «Мы сейчас с вами обсуждаем тонкие, деликатные вопросы. Нужно внимательно изучить законопроект [прежде чем давать комментарии]». По словам Фадеева, СПЧ проанализирует законопроект после его внесения и выскажет свое мнение, включая возможные предложения по его изменению.