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Минюст включил главреда «Дождя», Долина и Ярмыш в список иноагентов

Антон Долин
Антон Долин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Минюст России включил кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр СМИ-иноагентов попали:

  • Кирилл Харатьян, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей»;
  • Владимир Рувинский, бывший журналист «Ведомостей»;
  • Вероника Куцылло, бывший главный редактор «МБХ Медиа»;
  • Наталия Телегина, экс-специальный корреспондент телеканала «Дождь» (он сам тоже признан СМИ-иноагентом).
  • Иван Жадаев, экс-редактор «МБХ Медиа».

В список физлиц-иноагентов включены:

  • Тихон Дзядко, главред телеканала «Дождь»;
  • Кира Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального;
  • Дмитрий Низовцев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована) и ведущий YouTube-канала «Популярная политика».

В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, внесено движение «Весна», ранее внесенное в список экстремистов и террористов.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Минюст Дождь Кира Ярмыш Тихон Дзядко Антон Долин иноагенты
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