Минюст включил главреда «Дождя», Долина и Ярмыш в список иноагентов

Антон Долин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Минюст России включил кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр СМИ-иноагентов попали:

Кирилл Харатьян, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей»;

Владимир Рувинский, бывший журналист «Ведомостей»;

Вероника Куцылло, бывший главный редактор «МБХ Медиа»;

Наталия Телегина, экс-специальный корреспондент телеканала «Дождь» (он сам тоже признан СМИ-иноагентом).

Иван Жадаев, экс-редактор «МБХ Медиа».

В список физлиц-иноагентов включены:

Тихон Дзядко, главред телеканала «Дождь»;

Кира Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального;

Дмитрий Низовцев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована) и ведущий YouTube-канала «Популярная политика».

В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, внесено движение «Весна», ранее внесенное в список экстремистов и террористов.