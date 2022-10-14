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Минюст включил главреда «Дождя», Долина и Ярмыш в список иноагентов
Антон Долин
Минюст России включил кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр СМИ-иноагентов попали:
- Кирилл Харатьян, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей»;
- Владимир Рувинский, бывший журналист «Ведомостей»;
- Вероника Куцылло, бывший главный редактор «МБХ Медиа»;
- Наталия Телегина, экс-специальный корреспондент телеканала «Дождь» (он сам тоже признан СМИ-иноагентом).
- Иван Жадаев, экс-редактор «МБХ Медиа».
В список физлиц-иноагентов включены:
- Тихон Дзядко, главред телеканала «Дождь»;
- Кира Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального;
- Дмитрий Низовцев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована) и ведущий YouTube-канала «Популярная политика».
В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, внесено движение «Весна», ранее внесенное в список экстремистов и террористов.