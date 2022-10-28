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Минюст признал иноагентом гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Синдееву и Котрикадзе
В реестр физлиц-иноагентов также вошли адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и журналист Иван Яковина. Минюст считает, что они получали финансирование из Украины
Наталья Синдеева
Наталья Синдеева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Минюст расширил список физических лиц — иностранных агентов, включив в него основательницу телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву и журналистов Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского, следует из данных на сайте ведомства.

В список также попали адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, журналист Иван Яковина.

В графе «Сведения об иностранных источниках» у всех них указана Украина.

«Это очень почетно! Я даже благодарен Минюсту и постараюсь оправдать это звание. Оспаривать не буду», — заявил РБК Иван Яковина

Одновременно Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов. В него попала ирландская компания — владелец сервиса для чтения книг по подписке Bookmate, а также ее директор Андрей Баев и директор по маркетингу Алексей Докучаев.

В начале марта телеканал «Дождь» приостановил работу в России. Это произошло после того, как Роскомнадзор заблокировал доступ к его сайту, а также к сайту радиостанции «Эхо Москвы» (впоследствии совет директоров «Эха» решил ликвидировать радиостанцию и сайт) по требованию Генпрокуратуры.

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В решении суда говорилось, что доступ к «Дождю» закрыли за «ложную информацию», касающуюся спецоперации. Суд посчитал, что информация телеканала «формирует у людей паническое настроение, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

После начала спецоперации на Украине и блокировки «Дождя» многие сотрудники телеканала, в том числе главред Тихон Дзядко (признан Минюстом СМИ-иноагентом) и Котрикадзе, покинули Россию. В начале июня телеканал получил разрешение на вещание из Латвии.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова
иноагенты Минюст «Дождь» Наталья Синдеева
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