Минюст признал иноагентами Роднянского, Зыгаря и Катерину Босов

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, продюсер Александр Роднянский и еще шесть человек внесены в реестр физлиц-иноагентов, а Михаил Зыгарь — в реестр СМИ-иноагентов

Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибирского Антрацита»)

Минюст расширил список физлиц-иноагентов, туда попали продюсер Александр Роднянский, политик Илья Пономарев, журналист Александр Плющев.

Роднянский — продюсер фильмов «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара», бывший глава холдинга «СТС Медиа», президент фестиваля «Кинотавр». Он гражданин Украины (от нее и получал финансирование, убеждены в Минюсте), родился в Киеве, учился там же. Роднянский высказался резко против военной операции на Украине, покинул Россию, отменил запланированный на сентябрь «Кинотавр» и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

«Статус иноагента — гражданину Украины. Что может быть смешнее», — прокомментировал продюсер решение Минюста РБК.

Пономарев — бывший депутат Госдумы, сейчас он живет на Украине и, как считает Минюст, тоже получает финансирование от Киева. В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал его по делу о фейках о российской армии, политик находится в розыске. Он заявил РБК, что его «не уведомили» о внесении в реестр иноагентов. «Я вообще удивился, был уверен, что я давно иноагент», — сказал Пономарев. Он добавил, что оспаривать решение не будет: «Лучше пусть юристы помогают политзаключенным внутри России, а я как-нибудь сам справлюсь».

Плющев до 2022 года вел программы на «Эхе Москвы», в 1990-х работал на НТВ, в 2004–2005 годах — в издании Lenta.ru. После закрытия «Эха Москвы» публикует видео на своем YouTube-канале и ведет совместно с еще одной бывшей журналисткой «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр программу «DW Новости» на канале «Deutsche Welle на русском» (Deutsche Welle признан СМИ-иноагентом).

Фельгенгауэр (Шадрину) Минюст тоже внес в реестр физлиц-иноагентов. По версии министерства, именно от Deutsche Welle они с Плющевым и получали иностранное финансирование. В качестве еще одного источника средств указана Украина.

Иноагентами также признаны:

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Вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина Босов, которая, как считают в министерстве, тоже получала деньги от Украины. В сентябре прошлого года против Босов возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) из-за захвата наследства покончившего с собой супруга, но затем дело закрыли.

Семен Кочкин, ранее возглавлявший штаб Алексея Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены) в Чебоксарах;

Гендиректор неправительственной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл — Россия» (также внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) Илья Шуманов. Его и Кочкина тоже подозревают в получении денег от Украины. «Марк Аврелий однажды сказал, что надо учиться быть безразличным к тому, что не имеет значения. Вот примерно такое мое отношение к статусу иностранного агента», — прокомментировал Шуманов РБК.

Руслан Габбасов — основатель общественной организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена в России), отстаивающей интересы башкирского народа. В сентябре против него было возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества. Минюст считает, что Габбасов получал деньги от Украины и «Радио Свобода» (признано иноагентом).

Все они получали иностранное финансирование при «осуществлении политической деятельности», уточнил Минюст.

В список СМИ-иноагентов попал Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главред телеканала «Дождь» (признан иноагентом), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».