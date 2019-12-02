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Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующие поправки в закон о СМИ предложили внести сенаторы в начале ноября. Поправки поступили ко второму чтению законопроекта, который вводил штрафы за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. Сенаторы предложили присваивать статус иноагента всем людям, которые распространяют материалы СМИ, признанных иностранными агентами, или же просто публикуют «предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы», получая при этом иностранное финансирование. Таким образом, под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в социальных сетях.

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В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.

После внесения поправок законопроект прошел все этапы принятия за несколько недель. 21 ноября его приняли депутаты в заключительном, третьем чтении, а 25 ноября его утвердил Совет Федерации.

Теги: Владимир Путин, закон, иностранные агенты
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